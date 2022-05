L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 8 maggio alle 14.00 su Italia 1

Mediaset Infinity

in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1

Focus

inizieremo parlando delle ripercussioni della guerra sull’economia degli Stati Uniti e il costo dei cambiamenti climatici. Vi porteremo a Grottole, in provincia di Matera, uno dei nuclei più antichi di tutta la Basilicata, dove è nato “Wonder Grottole”, il progetto che lavora per riabilitare il borgo spopolato attraverso la rigenerazione di case abbandonate e la creazione di una nuova comunità. Vi mostreremo il Vivaio Bicocca, una foresta urbana di circa 8000 metri quadrati che si estende all’estremità sud del campus dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, un vero e proprio bosco in città con imponenti alberi di tante diverse specie che danno una visione armonica di una foresta metropolitana. Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema dell’eco-ansia sempre più diffusa tra i giovani. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che lo scorso weekend ha dato spettacolo tra le strade del Principato di Monaco. La puntata sarà disponibile su, dopo Pressing, e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.