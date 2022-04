L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet

in onda domenica 3 aprile alle 14.00 su Italia 1

inizieremo parlando dell’impatto della guerra sull’ambiente e della situazione legata al gas della Russia. Andremo a Monza dove domenica scorsa si è tenuta la decima tappa del 1° Giro d’Italia di Plogging, un’attività sportiva inventata in Svezia che unisce il jogging e la raccolta dei rifiuti. Vi porteremo alle porte di Roma, in una torrefazione a cielo aperto che produce un caffè biologico unico al mondo tostato esclusivamente con i raggi del sole grazie a un impianto innovativo e brevettato in Italia. Voleremo in Inghilterra per parlare dei Forest Green Rovers, il club di calcio più green al mondo.

Nella terza puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema della plastica e delle microplastiche presenti nei nostri mari e il grande contributo che stanno dando i pescatori. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta, che si sta preparando alla tappa italiana di Roma in programma per il prossimo weekend del 9 e 10 aprile.

La puntata sarà disponibile su

Mediaset Infinity

in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1

Focus

, dopo Pressing, e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.