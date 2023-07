La più grande città di legno del mondo

Si chiamerà Stockholm wood city e potrà essere l’insediamento in legno più esteso del Pianeta. Circa 250mila metri quadrati nella parte sud della capitale svedese, che dovrebbero iniziare a prendere forma nel 2025, per essere completati nel 2027. Il progetto è affidato allo studio di architettura Atrium Ljungberg.

Questa speciale città di legno ospiterà settemila uffici e duemila abitazioni, oltre a negozi, parchi e ristoranti, e sarà il simbolo dell’edilizia sostenibile in Svezia. Punterà infatti anche all’autosufficienza e all’efficienza energetica, grazie all’uso di pannelli fotovoltaici e a strutture abilmente coibentate, in grado di garantire un maggiore controllo della temperatura e quindi a rendere meno necessario l’uso di strumenti per riscaldare o raffreddare gli edifici. Anche i metodi di costruzione, sia per il reperimento delle materie prima che per la dismissione, seguiranno percorsi circolari.

Secondo i sostenitori di questo tipo di costruzioni, le strutture in legno offrono grandi vantaggi, sia dal punto di vista ambientale, che da quello della salute e del benessere dei cittadini. Grazie alla loro capacità di trattenere l’anidride carbonica, infatti, garantirebbero una migliore qualità dell’aria e aiuterebbero a ridurre lo stress di chi abita o lavora in quegli spazi. Infine, rispetto all’acciaio o al cemento, il legno ha ovviamente un’impronta di carbonio nettamente inferiore.