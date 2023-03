La caffetteria di Bangkok realizzata interamente con materiali di recupero

I bar sono i luoghi per eccellenza di ritrovo, spazi di convivialità dove gustarsi un momento di pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni. A Bangkok, in Thailandia, si trova una caffetteria che al ruolo comunitario del caffè ha unito anche la missione sociale ed ecologica di diffondere la consapevolezza dell’importanza del riciclo dei rifiuti. L’Early BKK Cafè, questo il nome del piccolo locale su due piani progettato dallo studio locale di architettura e interior design SpaceCraft, è stato costruito interamente con dei materiali di riciclo sottratti dalle discariche.

Dopo una prima fase di ricerca sui rifiuti più comuni del quartiere, i designer hanno deciso di utilizzare i cartoni del latte e le bottiglie di vetro di birre e bibite come i materiali principali di tutto il progetto, impiegati per sia per la realizzazione delle facciate architettoniche e delle finiture interne, sia per i mobili e tutti gli elementi di design. Lo studio d’architettura ha quindi avviato una collaborazione con un’azienda locale per produrre un re-board, un pannello realizzato al 100% con piccoli pezzi tagliati di cartoni del latte usati. Questo particolare tipo di pannello è stato impiegato nella maggior parte degli spazi interni, per le porte, i soffitti, le sedie e i tavoli.

Le bottiglie di vetro sono state utilizzate in diversi modi: alcune, circa 600 bottiglie di birra, sono state inserite sulla facciata principale nella struttura ad anelli metallici dell’edificio creando uno straordinario effetto di luci e ombre o addirittura come pomelli delle porte. Altre, invece, sono state ridotte in piccoli pezzi per creare particolari texture e poi impiegate come componenti principali dei piani di lavoro, delle pareti e dei pavimenti del locale.

Anche la gestione della caffetteria è completamente basata su concetti green e sostenibili: niente cannucce, niente bicchieri di plastica, riportando le tazze si ottiene uno sconto e, ovviamente, un’attenzione particolare alla raccolta differenziata. Sul tetto, inoltre, sono stati installati dei pannelli fotovoltaici che costituiscono la principale fonte di energia dell’edificio. L’Early BKK Cafè di Bangkok costituisce l’esempio perfetto di come si possano riciclare perfettamente i materiali di scarto e si propone di dimostrare come il cambiamento verso un’economia più circolare sia possibile.