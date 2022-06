Jason Momoa protettore dei mari e della vita sott'acqua

"Feeling the energy", a Milano l'Orto Botanico si trasforma in un parco energetico

In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani Jason Momoa, star del cinema e attivista oceanico, è stato nominato sostenitore della vita sott'acqua dall’ONU: “Special envoy of the Ocean”.

Inizia oggi, 27 giugno a

Lisbona

Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani 2022

Jason Momoa

nominato sostenitore della vita sott'acqua

Special envoy of the Ocean

, la. In occasione dell’importante evento,, star del cinema e attivista oceanico, è statodall’ONU: “”. La Conferenza oceanica, co-ospitata da Portogallo e Kenya e alla presenza di migliaia di sostenitori dell'oceano provenienti da imprese, società civile e governo, inclusi diversi capi di Stato, farà avanzare i progressi sulle soluzioni basate sulla scienza per garantire una migliore gestione e conservazione dell'oceano e le sue risorse e farà riflettere sulle tre principali minacce che stanno colpendo i nostri mari: cambiamento climatico, perdita di biodiversità ed ecosistemi e dilagante inquinamento.

Getty

L'attore di Aquaman, nativo hawaiano con radici polinesiane, da tempo difende i diritti delle persone delle nazioni insulari e in occasione della nomina ha descritto quanto si sia sentito onorato di essere stato incaricato di

promuovere la salute degli oceani

: "Con questa designazione, spero di continuare il mio viaggio per proteggere e conservare l'oceano e tutti gli esseri viventi sul nostro bellissimo pianeta blu, per la nostra generazione e per le generazioni a venire. Per me, l'oceano è un antico maestro, una guida e una musa. È anche esistenziale. Senza un oceano sano, la vita sul nostro pianeta come lo conosciamo non esisterebbe.”

“Siamo così felici che Jason Momoa si unisca alla famiglia delle Nazioni Unite come difensore dell'UNEP per la vita sott'acqua. Jason ha una lunga esperienza nella difesa delle questioni oceaniche, dalla riduzione dell'inquinamento da plastica monouso alla protezione delle barriere coralline", ha affermato il direttore esecutivo dell'UNEP,

Inger Andersen

. "Con un vasto pubblico di fan coinvolti, crediamo che Jason possa spostare le considerazioni sull'oceano nei cuori e nelle menti dei cittadini e dei leader aziendali per promuovere questa urgenza e azione", ha continuato il Direttore.

La conferenza sugli Oceani, in linea con l' SDG 14, cercherà di promuovere soluzioni innovative basate sulla scienza necessarie per avviare un nuovo capitolo dell'azione oceanica globale. Le soluzioni per un oceano gestito in modo sostenibile coinvolgono la tecnologia verde e gli usi innovativi delle risorse marine. Includono anche affrontare le minacce alla salute, all'ecologia, all'economia e alla governance degli oceani: acidificazione, rifiuti marini e inquinamento, pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e perdita di habitat e biodiversità.