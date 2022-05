30 maggio 2022 13:53

Spazzapnea: operazione fondali puliti

Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 28 maggio la quarta edizione di "Spazzapnea", una gara a squadre di raccolta rifiuti in apnea organizzata dall’omonima organizzazione di volontariato. L’evento ha permesso di ripulire i fondali di sei località diverse: Genova, Venezia, Marina di Pisa, Mola di Bari, Capri, Palermo. Gli oltre 400 partecipanti si sono trasformati in veri spazzini del mare, raccogliendo ben 50 quintali di rifiuti. Nel bottino non solo mozziconi e plastica, ma anche sdraio, lettini, resti di ponteggi, copertoni e tanto altro. Un’occasione che ha fatto riflettere sulla necessità di agire localmente per iniziare a risolvere un grave problema globale.