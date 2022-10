Italiani, accumulatori di RAEE

Alzi la mano chi non ha mai accumulato in un cassetto cavi e caricabatterie senza mai gettarli via. Probabilmente tutti siamo colpevoli, come dimostra una ricerca condotta da

IPSOS

Erion

International E-Waste Day

edin occasione dell’, celebrato il 14 ottobre.

Si tratta di uno studio sulle

abitudini degli italiani in materia di RAEE

undici elettrodomestici o dispositivi elettronici inutilizzati o rotti

61%

23%

, i rifiuti elettrici ed elettronici, e mostra dati davvero poco incoraggianti. Nelle nostre case ci sono infatti mediamente. Nei cassetti, nei box e nei garage si possono accumulare fino a 5 kg di piccoli RAEE a persona. Ben l’81% degli italiani tiene infatti un apparecchio elettronico in casa senza usarlo e ilnon lo butta nonostante sia rotto. E ancora: ildichiara di non conoscere la corretta procedura di smaltimento e il 15% ha difficoltà nel raggiungere un centro di raccolta nella propria città.

I “collezionatori” più accaniti sono proprio i giovani

89%

26% sa cosa significa l’acronimo RAEE

4 giovani su 10

(18-26 anni): l’di loro, infatti, dichiara di avere almeno un apparecchio elettrico o elettronico ormai in disuso e il 73% di non essersene disfatto anche se rotto. Basso anche il livello di conoscenza e consapevolezza in materia: solo ilsi sono liberati del proprio carica batterie gettandolo nel sacco dell’indifferenziata, nel cassonetto stradale o nel bidone della plastica.

grave danno sia ambientale che economico.

materie prime

800 grammi d’argento, 150 grammi d’oro e 50 grammi di palladio

24,5 milioni di tonnellate

Può sembrare un allarmismo eccessivo, eppure conservare i RAEE senza smaltirli correttamente rappresenta unInfatti, da questi rifiuti possono essere estrapolateche in natura rilasciano sostanze pericolose ma che, se recuperate, diventano risorse indispensabili per alcuni settori legati alla transizione energetica ed ecologica. Si pensi che da una tonnellata di circuiti stampati, presenti in molti dispositivi elettronici, possono essere recuperati. Un vero tesoro troppo spesso gettato via. Per dare l’idea dello spreco, l’ONU ha stimato che a livello globale nel 2022 si produrranno più didi piccoli RAEE, una quantità pari a quattro volte il peso della Grande Piramide di Giza.

Per questo ricerche come quella di IPSOS ed Erion sono fondamentali per sensibilizzare i cittadini.

Conoscere le conseguenze dei propri gesti

è infatti l’unico modo per cambiare le proprie abitudini.