Imballaggi in carta erba: la nuova frontiera del packaging sostenibile

Una materia prima alternativa altamente innovativa, sostenibile ed efficiente in termini di costi per l'industria cartaria europea

Circa la metà dei 400 milioni di tonnellate di carta prodotti ogni anno in tutto il mondo sono basati sulla pasta di legno. In questo modo si consuma circa il 40% del legname industriale raccolto a livello globale. Inoltre, il trasporto e la lavorazione del legno consumano molta acqua ed energia e comportano anche l’utilizzo di sostanze chimiche. Di conseguenza, i costi e l'impatto sulla natura sono elevati. Con GRASPAP Grass Fibre, l’azienda tedesca Creapaper introduce una materia prima alternativa altamente innovativa, sostenibile ed efficiente in termini di costi per l'industria cartaria europea. Come? Offre una soluzione unica a questi problemi impiegando le fibre di erba, prodotte con un nuovo processo meccanico brevettato.

Questo materiale innovativo ridurrà i costi delle materie prime delle cartiere del 50-70% (rispetto alla pasta di legno) ed è compatibile con le attrezzature di produzione standard. I prodotti Grass Paper realizzati con queste fibre d'erba sono privi di sostanze nocive, sono stampabili e hanno un aspetto distintivo, sono sostenibili e di qualità. Sono quindi molto interessanti per gli imballaggi alimentari e non, per i tessuti e per altre applicazioni.

Oltre a lavorare con l’industria cartaria, Creapaper vuole utilizzare i circa 2 milioni di euro del progetto europeo Horizon per attivare collaborazioni con grandi marchi per produrre per loro imballaggi in erba. Secondo gli esperti, il materiale in fibra d'erba ha il potenziale per diventare la terza fonte di materie prime dell'industria cartaria, oltre alla pasta di legno e alla carta da macero.