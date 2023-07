Riciclare gli scarti del sughero per creare nuovi materiali bio-based

L'industria della moda è uno dei settori più inquinanti a livello globale. La concia della pelle, in particolare, è altamente tossica, non è animal-friendly e sfrutta le risorse del territorio. Lebiu, che in lingua sarda significa "leggero", è una startup innovativa con sede in Sardegna fondata nel 2020 da Alessandro Sestini e Fabio Molinas con lo scopo di completare il progetto "Leather for vegetarians" che aveva come obiettivo quello di trovare nuove applicazioni del sughero nel product e fashion design. Come? Riutilizzando gli scarti dell'industria del sughero per creare una nuova pelle vegana in grado di sostituire il cuoio animale e allo stesso tempo di proporre al mercato un nuovo materiale ecologico e sostenibile.

Pixabay

L'obiettivo dell’innovativa startup sarda è quindi quello realizzare materiali eco-sostenibili a base di sughero, i cui valori si rispecchiano nella sostenibilità ambientale, nello sviluppo dell'economia rurale e nel mantenimento del patrimonio culturale sardo. L’intero processo produttivo avviene in Italia: in Sardegna si svolgono le attività di ricerca e sviluppo, mentre la produzione è affidata ad aziende del Nord Italia.

Leggi Anche Nasce la gomma riciclata dagli scarti di pneumatici e di acciaieria

Il risultato è un nuovo rivoluzionario materiale organico con le stesse proprietà della pelle animale, ma realizzato con polvere di sughero riciclata che si adatta al settore del design, riducendo al contempo l'impatto ambientale. Il sughero cresce infatti come un rivestimento naturale della quercia da sughero, ha proprietà meccaniche molto preziose, come la resistenza alla pressione e la leggerezza, è flessibile e impermeabile, è un ottimo isolante termico e acustico e possiede un'eccezionale resistenza alle alte temperature.