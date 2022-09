Il primo edificio a idrogeno d'Europa è a Benevento

Il futuro dell’edilizia si trova in Italia, più precisamente a

Benevento

STREES

Università del Sannio

primo edificio in ambito residenziale alimentato a idrogeno

. Qui dalla collaborazione tra, il Distretto Tecnologico per le Costruzioni Sostenibili, e l’è stato progettato e realizzato il. L’abitazione, già precedentemente a energia quasi zero (nZEB - nearly Zero Energy Building) è diventata un edifico H-ZEB (Hydrogen Zero Emission Building).

L’edificio è l’espressione del progetto di ricerca SMART CASE “Soluzioni innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor nel sistema edilizio”. Alla produzione di energia rinnovabile da fonte solare e geotermica, si aggiunge l’installazione di una cella a combustibile (fuel cell) alimentata al 100% da idrogeno per la produzione combinata di energia elettrica e calore necessari a soddisfare le richieste energetiche. Al momento la casa ospita due studentesse del corso di laurea magistrale inter-ateneo in Ingegneria Biomedica. Un motivo di orgoglio tutto italiano, per la prima volta in Europa, su un edificio reale, è stato installato un micro-cogeneratore a celle a combustibile ad ossidi solidi alimentato ad idrogeno puro. L’edifico sperimentale di Benevento è una vera e propria «palestra tecnologica» per lo sviluppo e il testing delle tecnologie dell’idrogeno in grado di rispondere alle particolari esigenze del settore residenziale. Il Living Lab è completamente monitorato con l’obiettivo d'individuare in tempo reale prestazioni, criticità e potenzialità.

“La trasformazione di nZEB, grazie all’applicazione di avanzate tecnologie che utilizzano l’idrogeno, rende ancora più evoluto il prototipo di casa a energia quasi zero, realizzato a Benevento. L’edificio, uno dei primi test del genere in Italia meridionale, proprio come era nelle intenzioni, sta permettendo di mettere a sistema innovative metodologie progettuali, costruttive e impiantistiche” ha dichiarato il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora.