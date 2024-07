Il cuore della Terra sta rallentando: ecco perché e quali saranno le conseguenze

Come fanno gli scienziati a capire se davvero il nucleo interno sta rallentando? Il viaggio al centro della Terra e l’osservazione diretta ovviamente non sono possibili. Ecco che i geologi hanno imparato come sfruttare terremoti e persino i test nucleari. Dopo uno sciame sismico le onde si propagano attraverso tutti gli strati terrestri, fino al nucleo interno, rimbalzando più volte avanti e indietro. Quando incontrano il nucleo le onde sismiche subiscono rifrazioni e deviazioni che variano a seconda della situazione del nucleo. Studiandole è possibile raccogliere dati su ciò che accade nel cuore della Terra. In particolare, i ricercatori dello studio pubblicato su Nature hanno osservato l'eco di 121 sismi avvenuti tra il 1991 e il 2023 alle isole Sandwich Australi (vicino al Polo Sud), ma anche la propagazione delle onde causate dai test nucleari sovietici tra il 1971 e il 1974.