I “muri elastici” che producono energia pulita dagli oceani

Negli Stati Uniti il Laboratorio Nazionale per le Energie Rinnovabili sta brevettando un sistema rivoluzionario per ricavare energia dalle onde e dalle correnti marine. L’organizzazione governativa con sede a Golden, in Colorado, ha messo a punto delle strutture flessibili che cambiano forma in base al movimento del mare e sono in grado di generare elettricità pulita dalla deformazione del proprio corpo. Si possono allungare e deformare e poi ritornano sempre alla loro forma originale.

Così come un serpente marino può muoversi in acqua grazie alla flessibilità delle sue cellule muscolari, l’innovativo sistema progettato in Colorado presenta le stesse funzioni a livello meccanico, con una serie di piccoli convertitori di energia elettrica. Questi telai flessibili potrebbero consentire un passo in avanti verso lo sfruttamento ottimale dell’energia fornita dal mare. Gli ingegneri impegnati nel progetto pensano già a degli scenari futuri, come delle strutture complesse posizionate al largo della costa ovest degli Stati Uniti in grado di alimentare le città che si affacciano sull’Oceano Pacifico.