Greenpeace Italia lancia "Occhi Verdi”: il primo progetto dedicato ai più giovani

Le neuroscienze hanno ampiamente evidenziato come la carta, la scrittura manuale e la lettura fisica rimangano elementi fondamentali per lo sviluppo cognitivo, della concentrazione e dell'attenzione del bambino. Con "Occhi Verdi” Greenpeace coniuga dunque contenuti sia fisici che digitali: ogni tre mesi i partecipanti potranno ricevere un pack cartaceo con materiali educativi per accompagnare i bambini nella scoperta degli ambienti naturali e incoraggiarli a compiere gesti concreti di cura, giochi per insegnare comportamenti sostenibili da condividere con gli altri e storie sugli animali e sulla natura, in aggiunta a un appuntamento mensile che arricchirà l'esperienza regalando loro nuove sfide, quiz e approfondimenti.