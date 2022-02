25 febbraio 2022 10:28

Spagna: zero precipitazioni nella riserva naturale Laguna Fuente de Piedra

Le impressionanti immagini della Riserva Naturale Laguna Fuente de Piedra in Spagna in secca. La zona umida supera appena i sei centimetri d'acqua e la riproduzione dei fenicotteri, l'attrazione principale della riserva, dipenderà dalle piogge primaverili. La siccità mostra uno scenario preoccupante per l’intero ecosistema della zona.