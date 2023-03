13 marzo 2023 10:47

Preservare e ripristinare gli ecosistemi marini

Dalla sinergia tra la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO e E.On, uno dei principali operatori energetici in Italia, è nato il progetto “Save the Wave” per promuovere l’economia blu, approfondire il ruolo delle città costiere come Napoli e puntare sul ripristino della Posidonia, pianta di fondamentale importanza per la conservazione dell’ecosistema dei mari.