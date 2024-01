29 gennaio 2024 11:02

Parmigiano Reggiano: gioiello di montagna

Dal 2013, con un preciso regolamento della Unione Europea, è stata introdotta una versione certificata di Parmigiano Reggiano prodotta in montagna, con un marchio specifico dedicato. Un formaggio dai sapori unici, che nasce in un territorio ricco di biodiversità. Una produzione che garantisce uno sviluppo sostenibile in montagna e mantiene viva una tradizione gastronomica unica.