27 febbraio 2022 09:22

Il 27 febbraio si celebra il Polar Bear Day, la Giornata Mondiale dell’Orso Polare

Il re dell’Artico è tristemente diventato il simbolo della lotta ai cambiamenti climatici e dei catastrofici impatti che questi hanno sul nostro Pianeta. Il riscaldamento globale sta infatti riducendo sempre di più l’habitat di questi animali, ormai costretti a vivere in superfici sempre più ridotte. L’orso polare è classificato tra le specie vulnerabili nelle Liste Rosse della IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). Secondo il WWF se i ghiacciai continueranno a diminuire a questi ritmi, entro il 2050 perderemo per sempre il 30% degli orsi polari attualmente esistenti.