L'appuntamento con la domenica green di E-Planet: le anticipazioni

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 27 febbraio alle 14.00 su Italia 1 vi parleremo dello Shark Finning, una crudele pratica che sta decimando gli squali, insieme all’associazione Marevivo Onlus. Vi porteremo all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS) per capire insieme al fondatore e direttore della Fondazione Silvio Garattini come il Dipartimento di Ambiente e Salute si occupa d'identificare e prevenire l'effetto negativo dei fattori ambientali sulla salute delle persone. Vi faremo decollare, parlandovi di un’auto volante realizzata in Svezia, ma parleremo anche del paradosso dei voli di linea fantasma, gli aerei costretti a partire anche se totalmente vuoti. Continueremo a dare consigli alle neo-mamme per essere più eco-friendly con la nostra rubrica E-Mamma e vi mostreremo gli highlights della prima gara della seconda stagione di Extreme E, l’unico campionato al mondo per SUV totalmente elettrici che lo scorso weekend ha corso a Neom, in Arabia Saudita.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte all’1.45 su Italia 1 dopo Pressing, su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina e su Tgcom24 il sabato alle 14.00.