05 luglio 2022 14:50

Il fascino dei Giardini di Villa della Pergola ad Alassio

In Liguria esiste un luogo magico in cui si ha la sensazione d'immergersi in un dipinto: i Giardini di Villa della Pergola, una perla variopinta affacciata sul Golfo di Alassio. Un raro esempio di giardino anglo-mediterraneo, che ha saputo intrecciare la tipica vegetazione del posto con la flora esotica. Un vero gioiello, la cui bellezza gli ha garantito il titolo di Parco più bello d’Italia 2022 nella categoria parchi privati.