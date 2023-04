13 aprile 2023 13:32

Emergenza idrica: in Francia un bacino d'acqua per supportare l'agricoltura

Il progetto per l'irrigazione agricola realizzato a Mauze-sur-le-Mignon, nella Francia centro-occidentale, comprende 16 serbatoi con una capacità totale di sei milioni di metri cubi, progettati da una cooperativa di 450 agricoltori con il sostegno dello stato francese. L'obiettivo è quello d'immagazzinare l'acqua prelevata dalle falde acquifere in inverno per irrigare le colture in estate, quando le precipitazioni sono scarse, secondo il principio della "sostituzione". I sostenitori considerano questa riserva d'acqua una condizione per la sopravvivenza delle aziende agricole dinanzi alla minaccia della siccità.