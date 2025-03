si torna indietro nel tempo di oltre 1,2 milioni di anni Dall'Antartide all'Europa il ghiaccio più antico del mondo per ricostruire la storia climatica della Terra

Sono in viaggio a bordo della nave da ricerca "Laura Bassi", i campioni estratti nell'ambito del progetto "Beyond Epica-Oldest Ice", finanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Istituto di scienze polari del Cnr, per venire analizzati in diversi laboratori tornando indietro nel tempo di oltre 1,2 milioni di anni