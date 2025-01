Antartide da record, raggiunto il ghiaccio più antico del mondo: ha 1,2 milioni di anni

"È un momento storico per le scienze climatiche e ambientali", ha osservato il coordinatore del progetto Beyond Epica Carlo Barbante, professore all'Università Ca' Foscari di Venezia e associato senior presso il Cnr-Isp. La carota di ghiaccio "ha un valore veramente eccezionale per le scienze del clima" e riuscire a ottenerla è stato un primato: "altri consorzi di ricerca internazionali stanno cercando di raggiungere il ghiaccio più antico", ha detto riferendosi alle campagne di perforazione condotte da Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e Australia. "È una competizione leale", ha aggiunto, nella quale l'Europa è riuscita per prima a raggiungere l'obiettivo "La carota di ghiaccio è stata estratta nell'altopiano antartico, nel campo remoto di Little Dome C, da un gruppo di ricerca composto da 12 istituzioni scientifiche di dieci Paesi europei e la perforazione ha raggiunto la profondità record di 2.800 metri. È arrivata cioè fino al punto in cui la calotta glaciale antartica incontra la roccia sottostante. In questi ultimi strati i ricercatori hanno visto un mix di ghiaccio e roccia: "è materiale del fondo della calotta glaciale che ci darà informazioni interessanti sul periodo in cui l'Antartide è stata coperta dai ghiacci", ha detto ancora Barbante.