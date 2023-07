24 luglio 2023 10:03

Agricoltura rigenerativa nel rispetto dell'ambiente

All’interno del programma LENs sono coinvolte diverse pratiche agronomiche, per l’innovazione e per la biodiversità. Ad esempio, sono state realizzate mappe di fertilità dei terreni per realizzare un’agricoltura di precisione per aumentare l’efficienza delle concimazioni e per ridurre l’impatto sull’ambiente.