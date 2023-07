Il progetto di agricoltura rigenerativa a tutela della biodiversità

La rigenerazione del territorio è una delle sfide più grandi che dovremo affrontare per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo

LENs, è l’acronimo di Landscape Enterprise Networks. Il programma offre alle aziende un'occasione unica e innovativa per finanziare progetti territoriali in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, creando partnership che hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio. L'agricoltura è infatti un pilastro essenziale di queste zone e il sostegno di progetti di agricoltura rigenerativa costituisce un aspetto fondamentale nello sviluppo degli impegni aziendali nell'ambito ambientale e sociale. Un’iniziativa che vede in prima fila Purina, azienda specializzata nella cura degli animali da compagnia con produzione di alimenti per cani e gatti.

“In Purina abbiamo l’ambizione di ridurre il nostro impatto ambientale. Sappiamo che la produzione degli ingredienti per i nostri alimenti è la nostra principale fonte di emissioni di gas serra. Nel nostro stabilimento di Portogruaro, in Veneto, utilizziamo materie prime come cereali e proteine vegetali che provengono principalmente dalla produzione agricola locale” spiega Elisabetta Corrocher, Sourcing Manager Purina. “Grazie al programma LENs, collaboriamo con i nostri fornitori, con le comunità del territorio e con le aziende che coltivano cereali per individuare nuovi approcci di coltivazione degli ingredienti attraverso pratiche agricole rigenerative. Tali pratiche ci aiutano anche a preservare e rigenerare il territorio in cui lavoriamo restituendogli valore”.

La forza del progetto Lens sta proprio nella costruzione di reti collaborative tra aziende che condividono l’interesse per la protezione del territorio. Realtà imprenditoriali che promuovono azioni condivise con lo scopo di migliorare il paesaggio, il suolo, l’acqua e la biodiversità. Un circolo virtuoso che garantisce maggiori superfici coltivate con pratiche virtuose al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente. All’interno del programma LENs sono coinvolte diverse pratiche agronomiche, per l’innovazione e per la biodiversità. Ad esempio, sono state realizzate mappe di fertilità dei terreni per realizzare un’agricoltura di precisione per aumentare l’efficienza delle concimazioni e per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Il programma LENs fornisce assistenza alle aziende agricole intenzionate a introdurre nuove pratiche di tutela della biodiversità, come ad esempio la riqualificazione naturalistica degli agro-sistemi mediante la piantumazione di filari di siepi e boschi e il posizionamento di case per insetti e cassette-nido per gli uccelli, bat-box per i pipistrelli e arnie per le api. Inoltre, la mitigazione degli impatti viene valutata nel tempo attraverso gli indici di biodiversità di suolo, acqua e aria che vengono applicati prima e dopo gli interventi migliorativi.