06 aprile 2022 17:40

4Ocean: l'operazione di rimozione degli pneumatici di Osborne Reef

Dagli anni '70 a Fort Lauderdale, in Florida, sul fondale dell'Oceano si trova un cimitero subacqueo di pneumatici. Il progetto, chiamato Osborne Reef, aveva come obiettivo quello di creare la barriera corallina artificiale più lunga del mondo, ma si è presto trasformato in un vero e proprio disastro ambientale. Ora, 4Ocean, un’associazione di volontari che da anni ha come obiettivo quello di ripulire gli oceani dalla plastica, ha iniziato dei grossi lavori di rimozione degli pneumatici.