Forte Village e Ogyre insieme per la salvaguardia del mare

Raccogliere i rifiuti marini per preservare la salute e la bellezza degli ecosistemi: questo l’obiettivo del progetto, che entro il prossimo maggio mira a raggiungere i 1000 kg totali di rifiuti ripescati. Un esempio virtuoso per sensibilizzare sulla tutela e sul rispetto del mare

Un amore comune per il mare e una missione condivisa: prendersene cura con azioni concrete. Questo è il cuore del progetto “Fishing for litter”, promosso da Forte Village in partnership con Ogyre. 700 i kg di rifiuti raccolti da maggio 2022, con il coinvolgimento diretto dei pescatori di Teulada e un obiettivo importante previsto per il prossimo maggio: raggiungere o superare i 1000 kg totali.

Conciliare un costante sviluppo e upgrading del resort con il più totale rispetto nei confronti della natura e della comunità locale del suo territorio – la splendida porzione di Sardegna del Sud in cui è incastonato – per il Forte Village è da sempre una priorità. Il mare, i prodotti del territorio e la natura sono gli elementi chiave su cui il Forte Village ha concentrato i suoi sforzi per raggiungere una sostenibilità nel più totale rispetto di un commitment anche nei confronti dei suoi ospiti.

Unsplash

I dati a livello mondiale sono una fotografia preoccupante. Un milione di bottiglie di plastica vengono prodotte ogni 60 secondi, l’equivalente della superficie di due campi da calcio. 450 sono gli anni impiegati da una singola bottiglia per decomporsi, pari a 18 generazioni. 11 milioni di tonnellate di plastica, ogni anno, finiscono il loro ciclo di vita in mare, pari al peso di 78.241 balene azzurre.

Questi i numeri che hanno motivato il Forte Village a scegliere Ogyre per dare il proprio contributo per preservare la bellezza del suo mare e di quell'acqua che è anche l'elemento principe del suo percorso di talassoterapia unico al mondo.

Ogyre è la startup nata con la missione di creare un legame tra le persone e l’oceano, applicando un approccio community-driven alla rigenerazione ambientale, permettendo a chiunque di raccogliere rifiuti marini grazie all’aiuto di un network globale di 45 flotte di pescatori. Ogyre, infatti, fa del “Fishing for Litter”, il cuore della sua attività, una pratica già molto diffusa nei paesi scandinavi.

Sito ufficiale

Grazie al progetto lanciato da Forte Village e Ogyre, con la collaborazione del Gruppo Marine di cui il Porto di Teulada fa parte, quest'ultimo con i suoi pescherecci è stato inserito nel circuito che ha l’obiettivo di aggregare una flotta di 5 mila unità in tutto il mondo, impegnate a recuperare dal mare i rifiuti che rimangono nelle reti durante le attività di pesca in mare. I rifiuti marini raccolti dalla flotta di Ogyre, una volta portati a terra, vengono rendicontati e archiviati digitalmente dai partner locali che supportano Ogyre, che si occupano infine di smaltire i rifiuti correttamente, secondo le norme specifiche delle rispettive località di recupero. La maggior parte dei rifiuti raccolti viene riciclata o immessa nel circuito di rigenerazione: questo non è purtroppo possibile per il totale dei rifiuti raccolti, poiché in molti casi si presentano troppo deteriorati.

La raccolta al largo di Teulada (piccolo comune nelle vicinanze di Forte Village) è cominciata nel maggio 2022 e lo scorso dicembre è stato raggiunto il quarto traguardo della campagna, con la raccolta di 700 Kg di rifiuti marini.

Unsplash

L’impegno prevede di raccogliere almeno 1000 kg entro il prossimo maggio e di dare continuità alla collaborazione con Ogyre, diventando un esempio virtuoso per sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia e del rispetto dell’ecosistema marino dall’inquinamento, uno dei più grandi problemi ambientali nel mondo del nostro secolo.

Sono diverse le aziende che hanno deciso di realizzare, insieme ad Ogyre, progetti di sostenibilità che hanno al centro la raccolta di marine litters: tra queste, le partnership con Panerai, Luna Rossa e Corona.