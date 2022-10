Ecologia da discoteca

Aiutare il Pianeta a ritmo di musica? No, non è una trovata pubblicitaria, ma un sistema sperimentato – pensate un po’ – in una

discoteca

Succede in Scozia,

in un locale di Glasgow

impianto che sfrutta l’energia termica di chi balla

chiamato SWGɜ. Qui è stato installato un innovativo. Il sistema, in pratica, è capace di immagazzinare il calore corporeo delle persone usandolo poi per riscaldare e raffreddare l’ambiente.

L’innovativa e curiosa invenzione si chiama

Bodyheat

catturata da un sistema di accumulo

batterie termiche

per rinfrescarlo o riscaldarlo

dai 250 ai 600 Watt di potenza

“batteria umana”

ridurre le emissioni di anidride carbonica di quasi 70 tonnellate all’anno

ed è stata sviluppata da una società specializzata in energia geotermica. Quando la gente si scatena sulla pista della discoteca, l’energia termica viene(una specie di aspiratore) e trasferita in una serie di lunghi serbatoi, posti nel pavimento a 150 metri di profondità. Questi sono utilizzati comedalle pompe di calore che regolano la temperatura dell’aria nel locale,. In base all’intensità della musica, una persona può produrre. Una vera e propria, che permetterà al SWGɜ di abbandonare gli impianti di riscaldamento a gas e di

2025

influirà anche sulla bolletta

L’ambizioso obiettivo della discoteca scozzese è infatti quello di azzerare completamente la propria impronta ambientale entro il. Un taglio che ovviamente, riducendo di parecchio la spesa energetica. Sebbene infatti il costo del progetto sia stato molto alto (650mila euro, finanziati con bandi pubblici e con l’aiuto del governo), i proprietari della discoteca contano di riuscire ad ammortizzare la somma in poco più di cinque anni, proprio grazie al risparmio sulle bollette.

Un modo decisamente creativo di produrre energia e che potrebbe presto diventare un

modello

per altri locali, non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. Non resta che accendere la musica e scatenarsi in nome dell’ambiente.