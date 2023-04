Eclissi solare ibrida, il raro fenomeno incanta 20mila persone in Australia

Dove è visibile il fenomeno

Il percorso dell'eclissi totale passa dall'Oceano Indiano all'Oceano Pacifico, principalmente sull'acqua. Il fenomeno, oltre che in alcune zone dell'Australia, è visibile al meglio anche in alcune parti di Timor Est e dell'Indonesia ma può essere osservato, anche se non al top, anche in Nuova Zelanda, Vietnam, Filppine e Papua Nuova Guinea. Anche nella capitale dell'Indonesia, Giakarta, centinaia di persone si sono recate al Planetario per assistere all'eclissi parziale, oscurata dalle nuvole.