E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 5 febbraio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 5 febbraio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sui rischi del cosiddetto greenwashing, l’ecologismo di facciata. Parleremo dell’importanza crescente dei bacini idrici per l’innevamento artificiale e del ritorno, in versione totalmente elettrica, di un’auto che ha fatto la storia: la Dune Buggy. Vi porteremo a Lampedusa, dove l’Osservatorio climatico ENEA ha lanciato dati allarmanti che riguardano il Mar Mediterraneo. Andremo anche a Ravenna, dove un’azienda chimica ha sposato una nuova visione, più responsabile e sostenibile. Insieme al meteorologo Andrea Giuliacci vi mostreremo la grave situazione degli Appennini, dove il vero inverno sembra non voler arrivare, con pesanti conseguenze per l’ambiente e le attività locali.

Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del pianeta, che è già alla terza tappa. Dopo il Messico e gli Emirati Arabi sabato prossimo si va in India, nel nuovo circuito di Hyderabad. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.