E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 4 settembre

Domenica alle ore 14:00 su Italia1

in replica domenica notte su Italia 1

andrà in onda una nuova puntata di E-Planet. Analizzeremo, con il contributo del meteorologo Andrea Giuliacci, la questione caldo e siccità: emergenza dell’estate 2022. Vi racconteremo di Solar Stratos, un aereo a zero emissioni che raggiungerà la stratosfera, e poi ancora una volta ci soffermeremo sul problema della deforestazione che quotidianamente sta devastando l’Amazzonia. Viaggeremo fino in Trentino per scoprire Refill & Taste, un progetto innovativo per l’uso sostenibile e consapevole dell’acqua potabile per poi spostarci oltre Manica, in Inghilterra, dove una squadra di calcio, il Reading Football Club, sfrutta le proprie divise per denunciare i rischi del surriscaldamento globale. Vi parleremo degli studi ENEA sulla fusione nucleare, fonte d'inesauribile energia pulita. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e vi racconteremo il lato ambientalista di Nico Rosberg, campione del mondo di F1 nel 2016, ora impegnato in molti progetti legati a un unico obiettivo: la cura del pianeta. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity,e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.