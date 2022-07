E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 3 luglio

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 3 luglio alle 13.45 su Italia 1

Focus

inizieremo parlando dell’emergenza siccità che sta colpendo il nostro Paese e di tutta l’acqua persa a causa delle tubature vecchie e mal tenute degli acquedotti nazionali. Andremo ad Alassio, in Liguria, per scoprire i magnifici Giardini di Villa della Pergola che sono stati eletti il Parco privato più bello d’Italia per il 2022. Vi parleremo anche degli effetti del surriscaldamento globale sulla qualità del nostro sonno. Nel settimo episodio del nostro viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili vi porteremo in montagna, una delle mete preferite dagli italiani. Un luogo perfetto per l’inverno, certo, ma che in estate può essere l’alternativa ideale per chi vuole passare le ferie nel verde e lontano dalle mete più battute. Nell’ultima puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il movimento Slow Flowers che promuove la sostenibilità dei fiori a chilometro zero coltivati seguendo il ritmo delle stagioni e nel rispetto del territorio. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che questo weekend correrà a Marrakesh, in Marocco, per il decimo round. La puntata saràine sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.