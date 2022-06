Il pasto “speciale” delle stelle pipistrello

Il fotografo naturalista statunitense

David Slater

Baia di Monterey

“Big Picture Competition”

è riuscito a cogliere questo momento suggestivo nella, davanti alla costa della California, conquistando un prestigioso premio all’interno del concorso fotografico, nella sezione “Vita Acquatica”.

Protagonista dello scatto è

una famiglia di stelle marine “pipistrello”

carcassa di un leone marino

, ritratta mentre banchetta felice sulla. L’animale probabilmente era morto per cause naturali, per lo scontro con un’imbarcazione o anche per aver ingerito della plastica.

La foto è resa molto evocativa anche grazie all’

alternarsi dei colori

contrasto tra la tristezza della morte e la forza della vita

: il grigio del leone esanime, lo smeraldo della baia californiana e i colori variopinti delle stelle. Un’immagine dal forte impatto visivo, per ilrappresentata dalle stelle marine.