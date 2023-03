E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 26 marzo

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 26 marzo alle 13.45 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla direttiva dell’Unione Europea a proposito delle cosiddette “case green”. Parleremo di un asfalto che negli Stati Uniti è in grado di limitare lo smog grazie al biossido di titanio e di una tecnica per riciclare le cialde del caffè. Torneremo sul problema della siccità che sta affliggendo il nostro Paese in questi mesi. Andremo a Napoli, dove l’Enea insieme ad un gruppo di diverse università ha ricostruito il DNA ambientale della Baia di Bagnoli per tracciarne la storia. Vi mostreremo uno speciale parco naturalistico che ospita e protegge migliaia di uccelli selvatici e altre specie: l’Oasi di Sant’Alessio.

Vi parleremo di Nico Rosberg, che continua a coltivare la sua passione per il mondo elettrico. Il team manager della squadra di Extreme-E ha infatti acquistato una supercar con il sibilo, che vanta un’accelerazione da zero a cento in meno 2 secondi.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.