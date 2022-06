E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 12 giugno

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 5 giugno alle 13.45 su Italia 1

Mediaset Infinity

in replica domenica notte su Italia 1

Focus

inizieremo parlando dell’eco-bonus per il risparmio energetico. Vi porteremo a Portofino, in Liguria, per scoprire “Portofino Carbon Free” un’iniziativa unica che vuole compensare l’impatto di carbonio legato al turismo. Andremo anche a Milano per scoprire la 60esima edizione del Salone del Mobile e del Fuorisalone dove sostenibilità, riutilizzo, digitalizzazione, efficienza e risparmio energetico sono le parole chiave. Nel quarto episodio del nostro viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili vi parleremo di Aree Marine Protette, Riserve Naturali Marine e Parchi Nazionali, dei patrimoni inestimabili che abbiamo la fortuna di avere a pochi passi da casa. Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema dell’erosione costiera. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e vi porteremo a Venezia per parlarvi di E1, la prima serie al mondo di competizioni con motoscafi a propulsione totalmente elettrica. La puntata sarà disponibile sue sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.