A Golfo Aranci rinasce la foresta di Posidonia oceanica

Si tratta di un progetto di ricerca applicata nell’incantevole scenografia di

Golfo Aranci in Sardegna

riforestazione della Posidonia

ripristinare 100 metri quadri di prateria marina mettendo a dimora 2500 piante utilizzando stuoie biodegradabili in fibra di cocco

: la, pianta marina che cresce solo nel Mediterraneo ed è di fondamentale importanza per l’equilibrio ecologico ma è anche uno degli ecosistemi più minacciati del pianeta. Inquinamento, pesca a strascico, ancoraggio ma anche sovrasfruttamento dei fondali e riscaldamento globale sono tra i principali nemici di questa pianta che ha le fondamentali funzioni di assorbire CO2, produrre ossigeno e mitigare l’acidificazione delle acque, senza contare che centinaia di specie trascorrono tra le sue foglie le fasi iniziali della propria vita. Da qui l’iniziativa che vuole essere pratica e vuole sensibilizzare e fare da esempio:

Tgcom24

“Il progetto di riforestazione marina che hanno messo in piedi Worldrise e ZeroCO2 consiste nel ripristino di un ecosistema importantissimo, la Posidonia oceanica. Una pianta marina che ha un ruolo veramente fondamentale per la salute del Mediterraneo: ne salvaguarda la biodiversità, aiuta a combattere la crisi climatica e diminuisce anche l’erosione costiera” spiega

Mariasole Bianco

, Presidente di Worldrise Onlus.

Negli ultimi cinquant’anni è stato

perso circa il 34% di Posidonia in tutto il Mediterraneo

Stefano Acunto dell’International School for Scientific Diving

Regione Sardegna

Wordrise Onlus

ZeroCO2

. Da qui l’importanza anche simbolica di questa prateria reimpiantata in 10 stuoie da 10 metri quadri. Il polmone verde del Mediterraneo ringrazia. La firma è di cinque sommozzatori sotto la direzione di, dell’amministrazione locale con il supporto dellae della Guardia Costiera, die di, che è uscita leggermente dal proprio ambito, ma in realtà neanche più di tanto.

Tgcom24

“Noi piantiamo alberi in giro per il mondo, in America Latina, Africa ed Europa. Ora siamo dovuti andare sott’acqua e quindi per farlo buona parte del team qualche mese fa ha scelto di prendere un brevetto di subacquea. Noi siamo abituati e ci piace mettere le mani nella terra mentre questa volta le abbiam dovute mettere nella sabbia ma è stato comunque molto entusiasmante” racconta

Andrea Pesce

, fondatore di ZeroCO2.