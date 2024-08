E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 1° settembre

Faremo uno speciale viaggio in bici per celebrare la sostenibilità e i diritti delle donne. Faremo chiarezza sulla Direttiva europea sul diritto alla riparazione. Parleremo di un carburante “ricavato” dal sole e di una malattia che minaccia i preziosi limoni della Costiera Amalfitana. Saliremo a bordo del catamarano a idrogeno firmato Luna Rossa Prada Pirelli, che in questi giorni sta volando sulle acque di Barcellona.