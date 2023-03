E-Garden: le erbe aromatiche

Protagonisti di questo appuntamento sono gli aromi. Apprezzati in cucina, molti di loro possono essere coltivati con semplicità sul balcone di casa. Si tratta di piante robuste, crescono bene anche con poca acqua, ma non fategli mai mancare la luce del sole. Ideali tra le quattro e le sei ore di luce al giorno per far sì che al momento della raccolta abbiamo una profumazione duratura e intensa.

È meglio adoperare vasi in terracotta, materiale traspirante, e substrati specifici che favoriscono un rapito deflusso dell’acqua in eccesso, oppure contenitori in legno per realizzare allegri condomini orticoli. Ma si sa, la convivenza non è sempre facile e gli aromi non fanno eccezione. Alcuni crescono bene insieme perché traggono vantaggio gli uni dagli altri. Ma ci sono anche quelli che amano stare da soli, come ad esempio il rosmarino, che può diventare anche molto grande, impensabile da accostare ad altre piante. Lo stesso vale per la salvia. Origano e timo sono invece amici per la pelle: potete prevedere per loro un unico vaso. Si tratta di piante perenni, amanti del sole. Il loro portamento strisciante è un valore aggiunto. Con la mente invece fate attenzione, perché è un po’ invadente e tende a occupare tutto lo spazio che ha a disposizione e i suoi stoloni radicano in men che non si dica. Ma a differenza delle altre prospera meglio alla mezz'ombra.

Buon E-Garden a tutti!