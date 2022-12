E-Garden: l'Agrifoglio

L’Agrifoglio è un arbusto sempreverde dalla crescita lenta. Si presta a essere piantato in grandi vasi come esemplare singolo su terrazzi o balconi, ma anche in piena terra per realizzare delle fitte siepi difensive. Le sue bacche rosse ornamentali lo rendono poi molto interessante.

È una pianta che insieme alla Stella di Natale è una delle più regalate durante le Feste. È molto resistente, durevole e facile da coltivare, vuole davvero poche attenzioni. Le sue foglie possono essere tutte verdi o con i bordi bianchi o gialli. Gradisce il pieno sole, nella mezz’ombra cresce un pochino più lentamente. Tollera l’afa, il caldo e la siccità. In caso di gelo però è meglio proteggerla.

Potete potarla ogni anno a metà primavera, giusto per regalare la lunghezza dei rami e ottenere una forma più compatta o geometrica; oppure potete lasciarla in forma libera.

È la pianta ideale per ravvivare il giardino invernale, grazie alle sue bellissime bacche che compaiono in autunno, simili a perline colorate di rosso. In particolare, l’Agrifoglio è una delle piante di Natale per eccellenza e l’usanza di decorare la casa con i suoi ramoscelli è una delle più antiche tradizioni natalizie. Un vero portafortuna per l’anno che verrà.