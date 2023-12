E-Garden: l'agrifoglio, tra fortuna e tradizione

Nell’episodio di oggi parliamo di una pianta molto facile da curare, resistente e durevole, che insieme alla Stella di Natale è tra le più regalate durante le feste: l’agrifoglio.

Si tratta di un arbusto sempreverde o variegato di giallo. Decorativa e ornamentale, questa pianta è l’ideale per ravvivare il giardino invernale senza troppi sforzi, grazie alle sue bacche rosse che spuntano sugli esemplari femminili in dicembre.

Potete coltivarlo in balcone, come esemplare isolato, o in giardino per creare fitte siepi difensive. Vive molto bene al sole, ma tollera anche le posizioni di mezz’ombra, dove però la crescita è un pochino più lenta. Resiste al vento caldo e all’afa, tollera il gelo, ma in contenitore è un pochino più suscettibile.

Unsplash

Vi suggeriamo di potarlo ogni anno a metà primavera, giusto per regolare la lunghezza dei rami, se volete mantenere una forma compatta o creare una silhouette geometrica. Ma anche in forma libera resta bellissimo.

L’agrifoglio è una delle piante di Natale per eccellenza e l’usanza di decorare la casa con questi ramoscelli è una delle più antiche tradizioni natalizie. Un vero portafortuna per l’anno che verrà.

Buon E-Garden a tutti!