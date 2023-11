E-Garden: tutte le tendenze del Natale 2023

In questo appuntamento scopriremo tutte le tendenze più belle del Natale 2023, per un’atmosfera davvero incantevole.

Intramontabile il rosso. È il colore che meglio incarna lo spirito caldo e accogliente del Natale e nel 2023 sarà più che mai presente, abbinato a decorazioni dorate o argentate. Se invece preferite una versione più originale, giocate abbinandolo al bianco, in grado di conferire un’atmosfera sobria ma al tempo stesso elegante.

Due colori di tendenza quest’anno sono il verde bosco, simbolo della natura e abbinato all’oro e a luci calde, e l’azzurro, che richiama la purezza e i paesaggi innevati dei paesi scandinavi.

Pexels

Via libera ovviamente al riciclo e a tutto ciò che è vintage e rétro, per ricordare la magia delle feste di una volta ed evitare inutili sprechi.

Per il Natale 2023 non rinunciamo neanche al fascino dell’artigianato. Potete scegliere decorazioni fatte a mano, in legno intagliato o feltro, per un tocco di autenticità.

Nella preparazione della tavola spazio a portacandele e segnaposto fatti con elementi naturali, come pigne, bacche e agrumi. Per le feste di questo 2023 la tavola diventa rustica.

Buoni preparativi e buon E-Garden a tutti!