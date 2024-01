E-Garden: il pothos, un arredo naturale

In questo appuntamento parliamo di una pianta da interno che richiede davvero pochissime attenzioni e al contempo cresce in un baleno: il pothos. Una delle migliori scelte di arredo vegetale per uffici, negozi, alberghi, ristoranti e per quei luoghi in cui altre piante non sopravvivono.

È molto facile da reperire sul mercato e a prezzi accessibili. Ma la sua peculiarità è di resistere alle vostre dimenticanze per lunghi periodi di tempo e di prosperare anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, diversi studi scientifici dimostrano che è capace di purificare l’aria dell’ambiente in cui si trova.

Pexels

Presenta foglie a forma di cuore, verdi o bianche. I lunghi rami rampicanti producono ai nodi delle radici aeree che supportano la pianta su varie superfici. Attenzione però, perché se lasciati crescere naturalmente tendono a produrre vegetazione solo sul finale e a spogliarsi alla base. Ricordate poi che questi rami non si aggrappano naturalmente ai supporti che metterete loro a disposizione. Quindi ogni tanto dovremo aiutare il pothos ad aggrapparsi saldamente.

Buon E-Garden a tutti!