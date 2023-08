E-Garden: il mesembriantemo

Nell’appuntamento di oggi parliamo del mesembriantemo. Un buon motivo per coltivare questa pianta perenne è dato dalla scenografia delle sue fioriture estive, associato a una facilità di coltivazione e a una rapidità nella crescita. Proprio in queste settimane il mesembriantemo è al massimo del suo splendore. Originaria del Sud Africa, è una pianta perenne succulenta che forma cespugli compatti con foglie aghiformi grigio-verdastre e molto carnose. Le foglie presentano una forma particolare perchè si sono evolute per rendere minima l'evaporazione dell'acqua e resistere alla siccità.

Poiché la pianta tende a espandersi molto rapidamente, il consiglio è di optare per contenitori in coccio bassi e larghi, oppure se in piena terra, fornitegli lo spazio necessario di cui ha bisogno. Attenzione perché il mesembriantemo non sopporta i ristagni d'acqua: per migliorare il drenaggio mettete uno strato di tre centimetri di argilla espansa sul fondo dei vasi e adoperate terricci specifici leggeri e sabbiosi. I fiori di questa pianta si aprono alla mattina per poi richiudersi al tramonto. Questa peculiarità è racchiusa nel suo nome: mesembriantemo, dal greco mesembria (Μεσημβρια), significa proprio "fiore che si apre a mezzogiorno".