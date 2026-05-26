E-Garden: il fascino intramontabile dei gerani

Subito, invece, rinvasateli in contenitori più grandi con buon terriccio fresco, bagnateli con acqua a temperatura ambiente - evitando di toccare foglie e fiori - eliminando poi quella che rimane nell’eventuale sottovaso e puliteli con regolarità dalle infiorescenze seccate. Le piante così potranno crescere al meglio e fiorire instancabilmente.