GIARDINAGGIO A CASA

E-Garden: il fascino intramontabile dei gerani

I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Pagano

di Redazione E-Planet
26 Mag 2026 - 11:30
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© E-Planet

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In questo appuntamento parliamo degli intramontabili gerani, molto apprezzati sia per le abbondanti fioriture che per le varietà di colore.

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Dovete sapere che ce ne sono tantissimi: lo zonale, l’edera, il parigino dai fusti esili e molto allungati, perfetto per avere cascate di colore, oppure l’imperiale con capolini molto appariscenti, talvolta bicolor o quelli a foglia profumata.

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Subito, invece, rinvasateli in contenitori più grandi con buon terriccio fresco, bagnateli con acqua a temperatura ambiente - evitando di toccare foglie e fiori - eliminando poi quella che rimane nell’eventuale sottovaso e puliteli con regolarità dalle infiorescenze seccate. Le piante così potranno crescere al meglio e fiorire instancabilmente.

Buon E-Garden a tutti voi!

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