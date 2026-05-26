E-Garden: il fascino intramontabile dei gerani
I preziosi consigli dell’esperto di giardinaggio Stefano Paganodi Redazione E-Planet
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In questo appuntamento parliamo degli intramontabili gerani, molto apprezzati sia per le abbondanti fioriture che per le varietà di colore.
Dovete sapere che ce ne sono tantissimi: lo zonale, l’edera, il parigino dai fusti esili e molto allungati, perfetto per avere cascate di colore, oppure l’imperiale con capolini molto appariscenti, talvolta bicolor o quelli a foglia profumata.
I pelargoni si adattano bene in tutta la nostra penisola, posizionateli al sole ma non immediatamente, date loro qualche giorno di tempo per ambientarsi dopo l’acquisto.
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Subito, invece, rinvasateli in contenitori più grandi con buon terriccio fresco, bagnateli con acqua a temperatura ambiente - evitando di toccare foglie e fiori - eliminando poi quella che rimane nell’eventuale sottovaso e puliteli con regolarità dalle infiorescenze seccate. Le piante così potranno crescere al meglio e fiorire instancabilmente.
Buon E-Garden a tutti voi!