E-Garden: i fiori e le piante del passato

Non sappiamo come mai le piante e i fiori cadano in disuso, ma possiamo facilmente immaginare come mai abbiano avuto tanto successo nei giardini del passato. Oggi vi parleremo dei fiori del passato. La parola chiave era semplicità. Le nostre nonne non avevano poi così tanto tempo da dedicare al giardino e per questo puntano sui fiori rustici che col loro piccolo aiuto erano in grado di colorare ogni spazio verde. Erano spesso piante regalate o scambiate con l'amica o la vicina di casa, piante in grado di propagarsi velocemente.

I giardini del passato non erano poi così ordinati, frutto di modifiche successive, ma certamente, erano molto facili da mantenere. Piante come, ad esempio, l'Asparagina, l'Aspidistra, la Bergenia, l'Aucuba o l'intramontabile Erba Miseria, erano sempre presenti nei cortili di una volta e oggi sono piante tutte da riscoprire in quanto rustiche e resistenti, ma soprattutto di facile propagazione.