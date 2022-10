E-Garden: Halloween in giardino

Halloween è tra le feste più diffuse negli Stati Uniti, ma negli ultimi anni sta conquistando sempre di più anche l’Italia. Sono proprio queste le settimane in cui possiamo dare libero sfogo alla nostra creatività con decorazioni degne di nota.

In questo appuntamento scopriamo i must have che possono rendere le nostre feste davvero memorabili. Innanzitutto, è fondamentale l’atmosfera. Per ricreare quella giusta e illuminare la notte, si può scegliere una collana di luci a led, molto facile da montare sulla porta e perché no, lungo il vialetto o sugli alberi ormai spogli. Grazie all’alimentazione a batteria, oltre al risparmio energetico, non ci saranno problemi in caso di mal tempo.

unsplash

La zucca è però senz’altro la principale decorazione, da mettere sul giardino o sul balcone di casa. Vi consiglio di optare per zucche particolarmente grandi e di collocarle ai margini della porta d’ingresso o, se lo avete, anche sotto al portico.

Seguite questi e altri consigli per un perfetto Halloween green e spaventoso nel video qui sotto!