E-Garden: gli alberi da frutta

Per chi ne ha la possibilità e lo spazio, coltivare la frutta è un’attività davvero appassionante che non dovrebbe mai mancare nel nostro orto o giardino o terrazzo. Protagonisti di questo appuntamento sono proprio gli alberi da frutta.

La messa a dimora dei fruttiferi va eseguita mettendo in campo alcuni semplici accorgimenti che consentiranno di dar loro lunga vita e una miglior resistenza alle avversità atmosferiche e alle malattie e a regalarci abbondanti raccolti.

Unsplash

Il periodo migliore per metterli a dimora è quello che va da inizio autunno fino a queste settimane, quando le piante sono ancora a riposo vegetativo e prive di foglie. L’albero da frutto inizierà a emettere nuova vegetazione non appena la temperatura dell’aria ricomincerà a risalire. In linea generale amano posizioni soleggiate, luminose, meglio se esposte a mezzogiorno e al riparo dalle correnti d’aria fredda. Per quanto riguarda i suoli, preferiscono quelli di medio impasto, ricchi di sostanza organica e ben drenanti. Mi raccomando, fate attenzione alle distanze da eventuali recinzioni, aree pavimentate o edifici.

