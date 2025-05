Dei "super-coralli" che resistono al caldo: la scoperta in Polinesia francese

A documentare la scoperta dei super-coralli sono stati la scienziata Laetitia Hédoouin e il fotografo sottomarino Alexis Rosenfeld. La particolarità del luogo in cui sono stati individuati è che assomiglia molto a una laguna chiusa, un tratto di mare in cui non c’è il fenomeno di reflusso di migliaia di metri cubi d’acqua come nelle altre zone. L’acqua, di conseguenza, resta ferma e molto calda, anche a più di 30 gradi. Nonostante questo, i coralli sono vivi e in buona salute.