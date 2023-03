Dal foglio al vaso: la matita che diventa pianta

L’azienda danese Sprout World produce l’unica matita al mondo che si può piantare, trasformandosi in fiori, piante o erbe aromatiche.

L’idea nacque grazie all’intuizione di un gruppo di studenti del MIT di Boston. Ad avviare la produzione su larga scala, dopo aver acquistato il brevetto dalla facoltà statunitense, è stata Sprout World, realtà nata come startup nata nel 2015 che oggi commercializza il suo prodotto in 80 Paesi del mondo.

La filosofia dell’azienda ha come pilastro il rispetto per l’ambiente. Le matite piantabili rappresentano infatti un’alternativa green alle 135 milioni di tonnellate di penne in plastica utilizzate quotidianamente. Quando la matita diventa troppo corta per poter essere utilizzata ancora, basta capovolgerla mettendola in un vaso che contenga terra umida. Dopo qualche settimana, si trasforma in fiori, piante ed erbe aromatiche di una decina di varietà.

Per la loro realizzazione viene utilizzato legno di origine sostenibile, mentre la capsula che contiene i semi viene ricavata dalla canna da zucchero. Tutto materiale al 100% biodegradabile.