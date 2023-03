In un rapporto, le Nazioni Unite evidenziano come la carenza di acqua sta peggiorando con l'imminente rischio di una crisi globale. Il mondo, si legge, sta "ciecamente camminando su una strada pericolosa con l' insostenibile uso di acqua , l'inquinamento e il surriscaldamento climatico ", afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres .

"Scarsità di acqua sta diventando endemica" Il rapporto dell'Onu arriva in occasione della conferenza sull'acqua alle Nazioni Unite e della Giornata mondiale dell'acqua. Dallo studio emerge che circa due miliardi di persone non hanno l'accesso ad acqua potabile sicura, mentre 3,6 miliardi non lo hanno a servizi sanitari affidabili. "La scarsità di acqua sta diventando endemica", si legge nel rapporto nel quale si osserva come l'uso di acqua sia aumentato a livello globale di circa l'1% ogni anno negli ultimi 40 anni e dovrebbe mantenere tassi di crescita simili fino al 2050.

Con l'emergenza idrica a rischio il 18% del Pil L'emergenza idrica potrebbe mettere a rischio 320 miliardi di euro tra imprese idrovore e filiera estesa dell'acqua, ovvero il 18% del Pil italiano, ma si può rispondere alla crisi con il modello circolare delle 5R: Raccolta, Ripristino, Riuso, Recupero e Riduzione. La proposta operativa contro gli sprechi e la siccità emerge dal Libro Bianco 2023 "Valore Acqua per l'Italia", presentato in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, realizzato dall'Osservatorio istituito dalla Community Valore Acqua per l'Italia creata nel 2019 da The European House-Ambrosetti per rappresentare la filiera estesa dell'acqua in Italia.