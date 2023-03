Curare il mare per salvare il Pianeta

Si chiama Ocean & Climate Village ed è la mostra interattiva ospitata a Napoli, a Castel dell’Ovo, promossa dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO con il supporto di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia. La manifestazione è stata realizzata nell'ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030). Una sinergia dalla quale nasce il progetto “Save the Wave” per promuovere l’economia blu, approfondire il ruolo delle città costiere come Napoli e puntare sul ripristino della Posidonia, pianta di fondamentale importanza per la conservazione dell’ecosistema dei mari.

“La Posidonia è una pianta molto importante per un ecosistema marino sostenibile, per gli animali e per i pesci. Allo stesso tempo aiuta a ridurre e assorbire le emissioni di CO2. La Posidonia è un’eccellente opportunità anche per imparare come ognuno di noi può fare un contributo per un mare sempre più blu. Noi facciamo questa attività sempre insieme alle scuole, ai bambini, ai ragazzi, alle comunità locali e ai colleghi” spiega Frank Meyer, CEO di E.ON Italia.

Save The Wave si inserisce nel più ampio progetto denominato “Energy 4 Blue” nato nel 2019 per dare una risposta concreta all’emergenza dei mari, dal ripopolamento della Posidonia nel Golfo di Mondello a Palermo, alla piantumazione di 100 metri quadrati di prateria alle Isole Tremiti. Ma non solo. “Non c’è un mondo verde senza un mare blu. Per questo anche E.ON ha deciso di dare il suo contributo. Ecco quindi il progetto insieme a IOC-UNESCO con il duplice obiettivo di preservare e ripristinare gli ecosistemi di Posidonia oceanica e sensibilizzare le comunità locali sull’importanza di partecipare attivamente alla salvaguardia del mare. E.ON è inoltre al fianco di Filicudi Wildlife Conservation, associazione no profit impegnata nello studio e conservazione delle risorse marine dell'Arcipelago Eoliano, con una particolare attenzione verso le popolazioni di cetacei e tartarughe marine” racconta Frank Meyer.

Tgcom24

Il principio cardine è la produzione di energia sostenibile, per contribuire alla svolta green del Pianeta, partendo dalle nostre case e dalle aziende per arrivare alle città. Make Italy Green, con soluzioni energetiche sempre più sostenibili. “Fotovoltaico, pompe di calore, mobilità elettrica ed efficienza energetica sono molto importanti per creare case, aziende e città energeticamente più indipendenti e sostenibili. In Italia siamo i primi in termini di numeri d'installazioni, ma bisogna crescere ancora di più. Questo è il nostro obiettivo” conclude il CEO.